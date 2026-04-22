La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7404 este miércoles, 22 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.01%. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.15%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.69%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación reciente en comparación con el comportamiento más estable a lo largo del año. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.08%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.68%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En los últimos dos días, la moneda ha experimentado un ligero aumento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado. Este crecimiento en la cotización puede ser un indicativo de confianza en la economía británica, aunque es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días. Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.