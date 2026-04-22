La cotización deleuro este miércoles, 22 de abril de 2026 llegó a 4177.53 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,4%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.11%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.74% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos puntos, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.40% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 417,752.98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 835,505.96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,093,764.90 pesos colombianos.