Al cierre de mercados de este miércoles, 22 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3566.98. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.33%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.44%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 7.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.14%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este comportamiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este incremento en la cotización puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local, así como de factores externos que favorecen al Peso colombiano en el mercado internacional. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.