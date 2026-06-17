El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.3685 este miércoles, 17 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.98% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del peso mexicano repuntó 0.70% en la última semana, pero acumula una caída de 7.20% en el último año, lo que indica una tendencia anual negativa pese al avance reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 9.17%, superior al 7.59% de la volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, el Peso mexicano presenta una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y otras divisas, lo que puede ser signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una posible incertidumbre económica o influencias externas desfavorables. En este caso, la tendencia creciente del Peso puede ser un indicativo de una recuperación o estabilidad económica.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.