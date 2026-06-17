El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8693 este miércoles, 17 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.79% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del euro mostró un fuerte avance: en la última semana subió 27.68% y en el último año acumuló un alza de 95.23%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 6.03%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, dado que en los últimos tres días ha presentado un incremento significativo en su valor. Este movimiento ascendente sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a otras divisas.

La continuidad de esta tendencia podría indicar una creciente confianza en la economía de la Eurozona, aunque es crucial mantener un monitoreo cercano, ya que factores externos podrían influir en su estabilidad futura.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.