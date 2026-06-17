Al cierre de mercados de este miércoles, 17 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.4. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.53%.

En la última semana, el Peso dominicano registró una leve apreciación del 1.26%, pero en el último año acumula una caída del 7.18%, lo que sugiere presión bajista pese al repunte reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es del 13.06%, superando la volatilidad anual del 11.04%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando un incremento en su valor durante los últimos dos días. Este movimiento sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas en el mercado.

Esta tendencia al alza puede estar relacionada con factores económicos locales o cambios en la demanda internacional. Es importante monitorear esta situación para evaluar su sostenibilidad en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.