En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.623 este martes, 15 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 3.09% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización subió 2.91% en la última semana y 1.82% en el último año, señalando una apreciación reciente más marcada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, del 33.15%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 20.38%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, registrando un incremento en comparación con los días anteriores. Esto se refleja en un dato de 1 positivo, lo que indica que la moneda se fortalece frente a otras divisas.

En los días previos, la tendencia había sido variable, pero el resultado actual sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de un crecimiento económico o de una mayor estabilidad financiera en el país.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.