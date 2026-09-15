La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.84 este martes, 15 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 3.23%.

En la última semana, el Peso dominicano registró un leve avance de 0.58%, mientras que en el último año acumuló una variación de -7.05%, indicando una tendencia anual de depreciación pese al repunte reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso dominicano ha alcanzado un 29.41%, superando significativamente la volatilidad anual del 11.89%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado hoy una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor, lo cual es favorable para la economía nacional.

A pesar de la tendencia al alza observada hoy, es importante monitorizar la cotización en los próximos días para determinar si este patrón se mantiene. Un análisis continuo permitirá prever posibles fluctuaciones que puedan afectar el poder adquisitivo de la moneda.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.