En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.742 este martes, 15 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.16%.

En la última semana, la Libra esterlina avanzó 0.51%, pero en el último año retrocedió -2.77%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 2.68%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva con respecto a los últimos dos días. Este comportamiento sugiere un aumento en su valor, impulsado por factores económicos favorables.

Esta tendencia al alza podría indicar una mayor confianza en la economía británica, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad de la moneda.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.