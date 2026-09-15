En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.1537 este martes, 15 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.09%.

En el mercado del peso mexicano, la última semana registró una variación de 1.53%, mientras que en el último año la cotización fue de -7.06%, reflejando un desempeño mixto.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 7.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.25%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento refleja un aumento en la confianza del mercado y una mayor estabilidad económica en la región.

Analizando esta tendencia, es importante seguir monitoreando los factores económicos que pueden influir en el comportamiento del Peso, como los anuncios de políticas monetarias y las condiciones del mercado global.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.