La cotización del euro cerró a USD 0.8662 este martes, 15 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.43%.

En la última semana la cotización del euro subió 72.09%, mientras que en el último año cayó 3.46%, señalando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.21%.

La cotización del Euro hoy ha mostrado una tendencia positiva, marcando su cuarto día consecutivo de alza. Esta mejora se refleja en los datos recientes, que indican un aumento constante en el valor de la moneda.

A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar factores económicos globales que podrían influir en su estabilidad a largo plazo.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.