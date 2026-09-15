La cotización del peso colombiano cerró a USD 3108.55 este martes, 15 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.55%.

La cotización del Peso colombiano muestra una tendencia bajista: en la última semana la variación fue -3.09% y en el último año fue -16.89%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 7.03%, que es menor que la volatilidad anual del 13.54%, lo que indica que su comportamiento fue mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha experimentado un aumento constante. Este incremento indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

La estabilidad de esta tendencia podría estar influenciada por factores económicos internos y externos, así como por el comportamiento del mercado. Es importante seguir monitoreando esta situación para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

Fuente: narrativas-us

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.