El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6245 este martes, 12 de mayo de 2026, cifra que refleja una diferencia del 2.41% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco subió 2.20%, mientras que en el último año la variación fue de 1.56%, indicando fortalecimiento reciente con alza anual moderada. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.10%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones, ya que este valor es mayor que la volatilidad anual del 19.82%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica. El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.