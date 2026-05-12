La cotización del peso colombiano cerró a USD 3769.42 este martes, 12 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.55%. En la última semana, el Peso colombiano subió 1.19%, mientras que en el último año cayó -6.09%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 3.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.90%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato 1 es positivo. En comparación con los dos días consecutivos anteriores, la moneda ha registrado un ligero incremento en su valor. Este aumento puede ser indicativo de una recuperación en la confianza del mercado, lo que podría influir en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para confirmar su sostenibilidad. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.