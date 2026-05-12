La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7387 este martes, 12 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.54%. En la última semana, la cotización de la libra esterlina avanzó 40.78%, mientras que en el último año retrocedió 83.23%, evidenciando una marcada volatilidad. La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina, con un 7.13%, es mayor que la volatilidad anual del 6.31%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, alcanzando un valor de 1 en comparación con los días pasados. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un aumento en su valor consecutivo, consolidando su fortalecimiento en el mercado. El análisis de esta tendencia indica que la Libra esterlina está en una fase de recuperación, lo que podría ser señal de confianza en la economía británica entre los inversores. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.