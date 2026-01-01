La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6645 este jueves, 1 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.24%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 0.0065%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.79%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad en el corto plazo y un leve crecimiento en el largo plazo.

Conoce la cotización de este jueves, 1 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.69%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.66%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal en el corto plazo.

Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza en el mercado guatemalteco.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 1 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.