La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 1 de julio en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.44% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del Quetzal guatemalteco mostró un repunte semanal de +2.31%, pero en el último año acumula una leve caída de -0.46%, sugiriendo mejora reciente tras retrocesos previos.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Quetzal guatemalteco fue del 26.21%, superando su volatilidad anual del 20.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ido apreciándose, lo cual es un buen indicador para la economía local en el corto plazo.

Sin embargo, se observa que las fluctuaciones recientes en el mercado podrían afectar esta tendencia si no se estabilizan. La continuación de este comportamiento positivo dependerá de factores económicos tanto internos como externos.

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Conocé la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

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