La cotizacióndel Euro este miércoles 1 de julio en Estados Unidos es de 0.88 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.22% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del euro cayó -0.37%, mientras que en el último año subió 2.27%, reflejando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

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Conocé la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 5.83%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando un incremento en comparación con los días anteriores. Este comportamiento se refleja en un dato de 1 positivo, indicando que la moneda europea ha ganado valor en el mercado.

La estabilidad en la tendencia del Euro en los días recientes también sugiere confianza entre los inversores. Este aumento podría relacionarse con factores económicos favorables en la Eurozona, generando expectativas optimistas para su evolución futura.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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