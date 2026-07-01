La cotizacióndel Peso colombiano este miércoles 1 de julio en Estados Unidos es de 3,392.5 USD. Dicho importe presenta una variación del -1.47% en comparación con la jornada anterior.

El peso colombiano registró una variación de -1.55% en la última semana y de -12.00% en el último año, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 9.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.22%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es superior a 0, lo que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Esta tendencia se ha mantenido durante varios días consecutivos, reflejando un desempeño favorable para la moneda.

El fortalecimiento del Peso colombiano puede ser atribuido a diversas razones, incluyendo la recuperación económica y la estabilidad política en la región. Sin embargo, es importante monitorear esta situación, ya que las fluctuaciones pueden afectar su desempeño en el futuro.

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Conocé la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

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