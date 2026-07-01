En la apertura de mercados de este miércoles, 1 de julio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.76 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.25%.

En la última semana, la libra esterlina cayó -0.28%, pero en el último año acumula un alza de 2.38%, señalando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

Con 6.7 millones de diseños en un mes, la IA de Canva es un motor operativo de la microeconomía mexicana

Conocé la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

En la última semana, la Libra esterlina ha tenido una volatilidad del 3.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con una volatilidad anual del 6.11%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 3, lo que indica que ha estado experimentando un incremento constante en relación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante varios días, reflejando una mayor confianza en la economía británica.

El fortalecimiento de la Libra en este periodo puede estar relacionado con factores como un aumento en las tarifas de interés o un mayor flujo de inversiones extranjeras. Sin embargo, es crucial monitorear las condiciones del mercado, ya que cambios inesperados pueden influir en esta tendencia a corto plazo.

Con 6.7 millones de diseños en un mes, la IA de Canva es un motor operativo de la microeconomía mexicana

Conocé la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Marcelo Ebrard adelanta escenarios: Las revisiones del T-MEC serán graduales

Conocé la cotización de este martes, 17 de febrero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA