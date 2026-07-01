En la sesión de apertura de este miércoles, 1 de julio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.54 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.31% en relación con el día anterior.

El peso mexicano registró una variación de -0.39% en la última semana y de -7.12% en el último año, señalando una evolución bajista de su cotización.

Con 6.7 millones de diseños en un mes, la IA de Canva es un motor operativo de la microeconomía mexicana

Conocé la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana se situó en 4.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.52%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento significativo en su valor. Esta mejora se ha registrado en los últimos dos días, sugiriendo un posible fortalecimiento de la moneda frente al dólar.

El aumento sostenido en la cotización podría reflejar una mayor confianza en la economía mexicana, atrayendo inversiones y mejorando la balanza comercial. Si esta tendencia continúa, podría ser un indicativo de una estabilidad económica futura.

Con 6.7 millones de diseños en un mes, la IA de Canva es un motor operativo de la microeconomía mexicana

Conocé la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Marcelo Ebrard adelanta escenarios: Las revisiones del T-MEC serán graduales

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, para cambiar divisas dentro de Estados Unidos compara comisiones y tipos en bancos o cooperativas de crédito, evita quioscos de aeropuertos, prioriza cajeros de tu banco o tarjetas sin comisión por transacción extranjera y rechaza la conversión dinámica de moneda.