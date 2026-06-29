En la sesión de apertura de este lunes, 29 de junio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización avanzó 2.27% en la última semana y 1.78% en el último año, lo que sugiere una tendencia reciente de apreciación moderada.

Mejor que INAPAM | Qué requisitos se requieren para obtener la Tarjeta Dorada y qué beneficios tiene

Conocé la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 15.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.20%.

En el día 1, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia negativa, ya que el dato de 0 es un número negativo. Esta tendencia a la baja sugiere que el valor de la moneda ha disminuido en comparación con los días anteriores.

Los días previos habían mostrado una estabilidad en la cotización, pero el cambio reciente indica que podrían haber factores económicos o externos influyendo en esta caída. Es esencial monitorear esta tendencia para evaluar su impacto en el mercado local.

Mejor que INAPAM | Qué requisitos se requieren para obtener la Tarjeta Dorada y qué beneficios tiene

Conocé la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Lo dictó la Suprema Corte: las mujeres podrían recibir una compensación económica extra adicional en el divorcio por cocinar, cuidar hijos y llevar la casa

Conocé la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, para cambiar divisas dentro de Estados Unidos compara comisiones y tipos en bancos o cooperativas de crédito, evita quioscos de aeropuertos, prioriza cajeros de tu banco o tarjetas sin comisión por transacción extranjera y rechaza la conversión dinámica de moneda.