En la sesión de apertura de este lunes, 29 de junio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.48 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.21% en relación con el día anterior.

El peso mexicano avanzó 0.55% en la última semana, pero retrocedió -6.84% en el último año, señalando un repunte reciente frente a una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 7.83%, superior al 7.60% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en relación con otras monedas. Esto sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a factores económicos recientes.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando un debilitamiento de la moneda. Este impulso positivo puede ser el resultado de una mayor inversión extranjera o un aumento en las exportaciones.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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