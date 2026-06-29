La cotizaciónde la Libra esterlina este lunes 29 de junio en Estados Unidos es de 0.76 USD. Dicho precio presenta una variación del -0.15% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana la Libra esterlina cayó -0.13%, mientras que en el último año avanzó 2.19%, indicando un desempeño anual positivo pese al retroceso reciente.

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Conocé la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de la Libra esterlina fue del 3.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.10%.

La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. En comparación con los días anteriores, esto indica un leve aumento en su valor, lo que sugiere un sentimiento optimista en el mercado.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia puede estar influenciada por factores económicos externos. La mejora en la cotización podría estar relacionada con un aumento en la confianza de los inversores o acontecimientos políticos favorables.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos