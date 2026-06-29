El dólar blue cotiza a $ 1325 para la venta

En la apertura de mercados de este lunes, 29 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.88 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.19%.

En el mercado del euro, la cotización evolucionó al alza: en la última semana subió 13.71% y en el último año acumuló 196.65%.

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Conocé la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.05%, muestra que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.93%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Este incremento en su valor refleja una recuperación y un mayor optimismo en el mercado.

En contraste, el rendimiento del Euro durante el período anterior había sido inestable. Este nuevo comportamiento sugiere que factores económicos están favoreciendo su fortaleza, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía europea.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Lo dictó la Suprema Corte: las mujeres podrían recibir una compensación económica extra adicional en el divorcio por cocinar, cuidar hijos y llevar la casa

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