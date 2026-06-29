En la apertura de mercados de este lunes, 29 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,442.17 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.25%.

En la última semana, el peso colombiano registró una leve apreciación de 0.39%, mientras que en el último año presentó una variación de -10.11%, evidenciando depreciación anual pese al repunte reciente.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 5.14%, es menor que la volatilidad anual del 13.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es superior a 0, lo que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Esta tendencia se ha mantenido durante varios días consecutivos, reflejando un desempeño favorable para la moneda.

El fortalecimiento del Peso colombiano puede ser atribuido a diversas razones, incluyendo la recuperación económica y la estabilidad política en la región. Sin embargo, es importante monitorear esta situación, ya que las fluctuaciones pueden afectar su desempeño en el futuro.

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Conocé la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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