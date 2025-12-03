En la apertura de mercados de este miércoles, 3 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 18.27 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.1%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.46%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.56%.

Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 1.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.60%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Incode lanza a la cancha del reconocimiento facial su plataforma Deepsight

Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA

Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.

Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.

Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.

