En la apertura de mercados de este lunes, 29 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.28 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización subió 2.21% en la última semana, mientras que en el último año registra una variación de -3.61%, reflejando repunte reciente pese a una tendencia anual descendente.

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Conocé la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, que es del 11.97%, supera la volatilidad anual del 11.16%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En los últimos días, el Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su cotización en comparación con los días anteriores. Esta mejora puede interpretarse como un signo de fortaleza económica y confianza en la moneda local.

Sin embargo, es importante señalar que este análisis debe considerarse con cautela, ya que las fluctuaciones en las cotizaciones pueden ser influenciadas por diversos factores externos e internos que afectan la economía. Una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos