En la apertura de mercados de este viernes, 14 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 64.22 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.27%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una leve disminución del -0.03%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.08% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar del crecimiento anual.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 11.65%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.55%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están influyendo favorablemente en la cotización. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para determinar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA

Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.

Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.

Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.

