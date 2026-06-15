En la apertura de mercados de este lunes, 15 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.58 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.17%.

En la última semana, la cotización del peso dominicano avanzó 1.00%, mientras que en el último año registró una variación de -7.02%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este lunes, 15 de junio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, que fue de 10.10%, es menor que la volatilidad anual de 10.99%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano hoy presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que se sitúa en el rango positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda se ha apreciado, lo que es un signo favorable para la economía local.

A pesar de esta mejora en la cotización, es importante analizar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo o si podría haber fluctuaciones en el futuro cercano.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos