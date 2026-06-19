La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 19 de junio en Estados Unidos es de 3,432 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.77% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del peso colombiano retrocedió -1.66% y en el último año acumula una caída de -11.43%, lo que evidencia una tendencia bajista.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano es del 14.12%, superando la volatilidad anual del 13.29%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior a los días precedentes. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

Además, la estabilidad en el mercado financiero puede haber contribuido a este repunte, lo que genera expectativas favorables para el futuro de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear la situación económica general, ya que factores externos podrían influir en su trayectoria.

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Conocé la cotización de este viernes, 19 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA