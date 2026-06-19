En la sesión de apertura de este viernes, 19 de junio de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.52% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro subió un 1.38% y en el último año acumuló un 2.28%, indicando una evolución alcista moderada.

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Conocé la cotización de este viernes, 19 de junio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 6.35%, es mayor que la volatilidad anual del 6.05%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento constante en su valor en comparación con días anteriores. Este impulso se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere confianza en el fortalecimiento de la moneda.

Este incremento puede ser atribuido a diversos factores económicos, como un aumento en las inversiones y un fortalecimiento del mercado europeo. Analizando esta tendencia, parece que el Euro continuará en una trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones actuales.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar euro en USA