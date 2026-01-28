La cotizacióndel Euro este miércoles 28 de enero en Estados Unidos es de 0.83 USD. Dicho costo presenta una variación del -1.06% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -2.75%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.87%.

Reporte trimestral | Utilidad de Banorte alcanzó MXN $58,788 millones en 2025

Conocé la cotización de este 2026-01-28.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.60%, es mayor que la volatilidad anual del 7.42%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea.

Este comportamiento sugiere que el Euro podría estar recuperando confianza en los mercados, impulsado por factores económicos favorables. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el corto plazo.

Reporte trimestral | Utilidad de Banorte alcanzó MXN $58,788 millones en 2025

Conocé la cotización de este miércoles, 28 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Grupo Cementos de Chihuahua concreta mejores ventas en 2025, pero aprieta el cinturón en márgenes

Conocé la cotización de este miércoles, 28 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar euro en USA