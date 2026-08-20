En la sesión de apertura de este jueves, 20 de agosto de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.89% en relación con el día anterior.

En el mercado del euro, la última semana registró una caída de -1.27% y en el último año acumula un descenso de -0.43%, señal de una evolución bajista.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.99%, es menor que la volatilidad anual del 5.65%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un -1 de +3. Esto indica un crecimiento constante en su valor frente a otras monedas, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea en el mercado internacional.

En contraste, la tendencia de los días previos había sido negativa, con un -1 de -2. Esto refleja un periodo de devaluación que los inversores habían estado monitoreando con preocupación. El análisis sugiere que la reciente recuperación del Euro podría ofrecer nuevas oportunidades para los comerciantes y una mayor confianza en la economía de la zona euro.

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Conocé la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión internacional y rechaza la conversión dinámica; retira efectivo en cajeros de bancos asociados y lleva identificación.