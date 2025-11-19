En la apertura de mercados de este miércoles, 19 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.76 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.07%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.41%, mientras que en el último año su variación ha sido del -5.90%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.08%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos cinco días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica.Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores económicos y políticos. Por lo tanto, aunque la tendencia actual es favorable, se recomienda monitorear de cerca cualquier cambio que pueda afectar su estabilidad.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

