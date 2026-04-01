La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 1 de abril en Estados Unidos es de 7.65 USD. Dicho importe presenta una variación del 1.92% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.15%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.88%. Kolors acelera su expansión con la compra de Urbvan y ahora va por los mercados de Brasil, Colombia y EEUU La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.68%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.92%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca o de factores externos que están influyendo favorablemente en la cotización. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Kolors acelera su expansión con la compra de Urbvan y ahora va por los mercados de Brasil, Colombia y EEUU Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El gigante financiero que busca destronar a Nu y Mercado Libre da un paso clave en América Latina