En la apertura de mercados de este jueves, 18 de junio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.03%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina avanzó 83.12% y en el último año acumuló un alza de 138.85%, lo que sugiere una tendencia claramente alcista con elevada volatilidad.

Vemo estrena las primeras electrolineras masivas públicas de Monterrey

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en un 6.17%, es mayor que la volatilidad anual del 6.13%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, indicando que ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta mejora refleja una confianza creciente en la economía británica y en sus perspectivas a corto plazo.

Sin embargo, aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear si se mantendrá esta dirección en los próximos días, ya que factores económicos globales pueden influir en su comportamiento.

Vemo estrena las primeras electrolineras masivas públicas de Monterrey

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

T-MEC y sombrerazos: El ‘show’ de Trump en el G7 (y los datos que lo contradicen)

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA