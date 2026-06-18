Una ciudad argentina inauguró la estatua de Lionel Messi más alta del mundo. La obra mide 26 metros de altura, representa al capitán de la Selección Argentina y demandó casi dos años de trabajo entre la planificación y el montaje final.

El escultor Aldo Beroisa, responsable del proyecto, tomó como inspiración la historia personal del futbolista para definir el sentido de la obra, que busca representar el esfuerzo y la capacidad de sobreponerse a las dificultades.

Las autoridades locales acompañaron la iniciativa desde el inicio y la definieron como un homenaje a un referente que trasciende el deporte.

¿Dónde está la estatua de Messi más grande del mundo?

El monumento se encuentra en Cutral Co, una ciudad ubicada en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, sobre el costado de la Ruta 22. Vecinos de esa localidad, de Plaza Huincul y de otros pueblos cercanos asistieron a la inauguración.

La estructura de 26 metros se transformó en el punto de referencia visual para quienes ingresan a la ciudad. Las autoridades locales impulsaron la obra como una forma de identificar a la comunidad con valores asociados al futbolista.

Datos clave de la obra

Altura: 26 metros

Ubicación: Ruta 22, Cutral Co, Neuquén

Autor: escultor Aldo Beroisa

Tiempo de construcción: casi dos años

La estructura de 26 metros se transformó en el punto de referencia visual para quienes ingresan a la ciudad. Fuente: XinHua Du Yu

¿Cómo se construyó la estatua de Messi y cuánto tardaron en hacerla?

El proyecto comenzó a tomar forma en 2023 y se concretó el año pasado , tras un proceso que incluyó un año y medio de trabajo intensivo. El equipo a cargo debió controlar minuciosamente los pesos y las estructuras internas para evitar desbalances durante el montaje.

El clima de la región y el contexto económico del país representaron los principales obstáculos durante la ejecución. Pese a las dificultades, la obra se completó con la colaboración de comerciantes, empresas locales y un equipo de trabajo que acompañó al escultor durante todo el proceso.