La cotizacióndel Peso mexicano este jueves 20 de agosto en Estados Unidos es de 16.96 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.1% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del peso mexicano retrocedió -0.40% en la última semana y -7.62% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este jueves, 20 de agosto de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.69%, lo que es menor que la volatilidad anual del 7.42%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, continuando la alza que hemos observado en los días anteriores. Esto sugiere que el valor del Peso se está fortaleciendo frente a otras monedas, impulsado por factores económicos favorables.

En comparación con los días previos, esta tendencia ascendente es alentadora para los mercados y los inversores. Sin embargo, es importante monitorear las fluctuaciones para comprender su resistencia a largo plazo.

Esta tendencia positiva del Peso podría estar reflejando una mayor confianza en la economía mexicana y estabilidad en su política monetaria.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión internacional y rechaza la conversión dinámica; retira efectivo en cajeros de bancos asociados y lleva identificación.