La cotizacióndel Peso mexicano este jueves 1 de enero en Estados Unidos es de 18 USD. Dicho precio presenta una variación del -0.03% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.40%, mientras que en el último año su variación ha sido del -12.40%.

Dura realidad: México tendrá el tercer peor crecimiento económico de América Latina y el Caribe, dice Cepal

Conocé la cotización de este 2026-01-01.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.99%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría implicado una depreciación del Peso. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Dura realidad: México tendrá el tercer peor crecimiento económico de América Latina y el Caribe, dice Cepal

Conocé la cotización de este jueves, 1 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Aplaude CEO de Solar 180 ‘cambio de actitud radical’ de Claudia Sheinbaum frente a energías renovables

Conocé la cotización de este jueves, 1 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos