La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.249 este martes, 3 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.88%.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.67%, mientras que en el último año su variación ha sido de -16.65%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 13.88%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.89%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento indica que el Peso mexicano está ganando confianza en el mercado, lo que podría ser un reflejo de factores económicos favorables en el país. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.