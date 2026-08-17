En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 17 de agosto de 2026 llegó a 3626.7 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del-0,02% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del euro subió 3,10%, pero en el último año su variación fue de -18,74%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo bajista: predominaron las caídas, con rebotes puntuales, un breve avance de dos jornadas y cierre en descenso.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Esto sugiere una recuperación en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia deberán pagar 362670 pesos colombianos; 200 y 500 euros cuestan 725340 y 1813350 pesos colombianos, respectivamente.