Este lunes, 17 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 602.8443 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,8%.

En la última semana el Real cayó -0.44% y en el último año acumuló -16.15%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real mostró predominio bajista: cinco caídas seguidas, breve repunte, nuevo retroceso, dos días de estabilidad y cierre al alza; balance final negativo.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 10.40%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.59%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia deberán pagar 60284.42960511123 pesos colombianos; 200 reales costarán 120568.85921022246 pesos colombianos y 500 reales costarán 301422.14802555615 pesos colombianos.