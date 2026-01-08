El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.9764 este jueves, 8 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.02% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una leve disminución del -0.06%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -12.34% en su valor. Esta tendencia refleja un contexto económico desafiante para la moneda nacional.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.99%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera a corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear los factores externos que podrían influir en esta tendencia.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.