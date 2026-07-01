En la apertura de mercados de este miércoles, 1 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.19 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.89%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización avanzó 2.21% en la última semana, pero en el último año acumula -3.59%, revelando un rebote reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este miércoles, 1 de julio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 19.68%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.33%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sostenido sugiere una mayor fortaleza de la moneda en el mercado.

Sin embargo, es importante monitorizar esta tendencia, ya que una valorización excesiva podría llevar a ajustes en el futuro. La clave será observar cómo se comporta la cotización en los próximos días para determinar si esta tendencia se mantiene.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 14 de abril de 2026.

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