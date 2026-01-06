Al cierre de mercados de este martes, 6 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 63.1. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 1.03%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.48%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.59%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.26%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.83%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

Esta tendencia positiva podría reflejar un aumento en la inversión extranjera o una mejora en las exportaciones del país.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.