El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 62.89 este martes, 3 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.17% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 7.14%.

Conoce la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 6.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.87%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que favorecen la apreciación del Peso. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.