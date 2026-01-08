La cotización del peso dominicano cerró a USD 64.06 este jueves, 8 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 1.52%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 2.65%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.68%.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.82%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 10.87%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.