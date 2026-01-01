El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 62.9 este jueves, 1 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.16% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.45%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 0.48%. Estos datos reflejan una ligera tendencia al alza en el valor de la moneda en el mercado.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.78%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

