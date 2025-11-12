El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3704.47 este miércoles, 12 de noviembre de 2025, cifra que refleja una alteración del -0.73% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.96%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.90%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 5.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.11%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza del mercado.Sin embargo, es importante considerar factores externos que podrían influir en esta tendencia, como cambios en la política económica o fluctuaciones en los precios de las materias primas. Un análisis más profundo es necesario para entender la sostenibilidad de esta tendencia positiva.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.